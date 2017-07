רדיוהד בישראל: ככה בדיוק הופעה צריכה להרגיש 

אבלללל - שלא יהיו טעויות, רדיוהד השלימו את החסר מעל ומעבר כאשר אולי זהו בכלל מהלך מכוון מחושב היטב של - שחררו את המסך, שחררו אותי ואת ההבעות שלי, את הצילומים שלכם באייפון - ותקשיבו. אין מה לראות, פשוט תקשיבו. וכמו שאמר טום יורק ברמיזה עבה על הפצרותיו האובססיביות של רוג'ר וטרס שלא יופיעו בישראל: "אנחנו בסה"כ באים לעשות מוזיקה".

רדיוהד נתנו בעצם סוג של שתי הופעות: ה"מחצית הראשונה" - מעולה, עם ביצועים סוחפים ל myxomatosis, 2+2=5 ועוד, אך כאמור גם מאתגרת עם כמה שירים פחות מוכרים, המצב המדובר של המסכים ובאופן כללי - יותר "רווחים" באווירה, רווחים שבהם הקהל עוד לא היה אחוז ולפות באופן הומוגני. המחצית השניה היתה אחרי שרדיוהד עלו להדרן שבעצם נמשך כמעט שעה לשמחתו הבלתי נדלית של הקהל; זו הייתה המחצית של הפינוקים, רדיוהד לא רק ל'מיטיבי לכת': שיר אחרי שיר, ביצוע אחרי ביצוע קיבלנו יצירות מופת (המילה 'להיטים' קצת עושה רדוקציה למוזיקה של רדיוהד) זה היה כמו בופה עשיר ולא "מתקמצן" מ- the bends, creep ועד ל - no surprises ו- paranoid android בחלק הזה של ההופעה גם המסכים הראו נדיבות מרעננת ופניו של יורק נצפו באופן רציף ויחסית ברור על המסך מה שרק תרם לחיבור ואיחוד של הקהל עם המופע. מפה ההופעה הייתה פשוט שזורה ברגעי קסם, רגעים בהם כל הקהל, עשרות אלפי אנשים שרו יחד עם הלהקה, מילה במילה. הייתם פעם מוקפים ב-47 אלף איש צועקים I wish I was special? זה באמת משהו מיוחד.