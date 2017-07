לוהטת מתמיד: ג'ניפר לופז חוזרת לשורשים לטיניים 

Fetish הוא שם הדואט החדש של סלינה גומז וגוצ'י מאן, וכפי שאומרת הכוכבת בשיר - Take It Or Leave It , בלדת אלקטרו-היפ הופ חדשה ומיוחדת שזכתה לקליפ מקורי בו נראות בעיקר שפתותיה החושניות של גומז וקמעה עיניה החודרות כך שנראה כי מצאה פתרון לשפת הסימנים.