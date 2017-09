אמיר דורון: "הורים אמרו לי שבזכות הספרים האלה, הילדים זנחו את המסך" 

בשנת 2007, חיפש אמיר דורון - כדורסלן לשעבר ומי שהיה מזוהה, עם מורדי אלון, עם סדרת ספרי "הוצא מהקשרו" שאספו ציטוטים בלתי נשכחים ובלתי מובנים מרחבי הספורט הישראלי - שמות של דמויות לספר ספורט חדש.

הספר "העשירייה הפותחת" עסק בחבורת כדורסלנים צעירה, והשמות שם הידהדו את מסורת הכדורסל הישראלי. עודד הרכז, דורון הקלע, נדב, תומר. ככוכב הדורסני והבלתי ניתן לעצירה של היריבה, נבחר "עמרי המשאית", וכעבור מספר שנים, יצרו אמיר וחבריו קשר עם כדורסלן צעיר ומבטיח בשם סטפן קארי, מגולדן סטייט ווריורס, כדי שיקדם את הספר בארה"ב בגרסתו האמריקנית.

חלפו עשר שנים, בינתיים לדורון נולדו שני ילדים וארבעה ספרי המשך, קארי הפך לאחד הכדורסלנים המפורסמים בעולם, ובקיץ האחרון, הגיע הרגע בו עמרי - שאת המשאית שלו אף אחד לא עצר בדרכו ל-NBA - חבר לקארי בחדר ההלבשה של אלופת ה-NBA. "מי היה מאמין", צוחק דורון בראיון לתרבות ובידור 10, "סגירת מעגל".





כמו זה ששולח את החברה למלכת היופי

החוזה עם קארי, בעקבות קשר שנוצר בסוף 2012 עת היה בצומת דרכים וסבל מפציעות, תם במארס 2015, רגע לפני האליפות הראשונה, ובינתיים השחקן חבר לספונסרים קצת יותר גדולים. בעונה הקרובה הוא ירוויח עשרות מיליוני דולרים ממפרסמים, כולל חברת "אנדר ארמור" שקארי רכש חלק ממניותיה והיה שותף לצמיחתה המטאורית, בין היתר בזכותו. דורון, בינתיים, לא מגיע לסכומים כאלה, גם לא קרוב, אבל לפחות מרגיש שותף. "הוא היה מקדם את הספרים, היה מקסים, עשה כל מה שביקשנו ממנו - ציוצים, פוסטים, הצטלם", נזכר דורון בערגה, "אבל אולי זה היה too good to be true. אני מרגיש כמו זה ששולח את החברה הדוגמנית שלו לטקס מלכת היופי, מעודד אותה ללכת, ויום אחר כך רואה אותה מתחילה לצאת עם גבר עשיר".