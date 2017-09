פנים אמיתיות: כריסי היינד באה לעבוד 

היינד ידועה כאחת שאינה חוסכת במילים בוטות על אירועים שאינם לרוחה בהופעות הלהקה, אולם הצפי לתקריות כאלה בהופעה הזו התבדה לחלוטין. למרות שהקהל לא סר להוראות השלטים בכניסה להיכל שאסרו על צילום והקלטה כולל סמארטפונים למיניהם, ואזהרה שהלהקה תפסיק את הופעתה אם אכן יקרה כך, היינד לא הביעה תרעומת על כך, ואף עודדה לצלם ב'מהלך אחד הלהיטים הגדולים שלהם, "STAND BY YOU".

ההופעה הסתיימה עם שני הדרנים שהעיפו את התקרה סופית: "MIDDLE OF THE ROAD" ו"BRASS IN POCKET" מתןך אלבום הבכורה שלהם, והיינד הודתה לקהל ואמרה שמבחינתה אנחנו הקהל הטוב בעולם. כריסי, אנחנו אוהבים אותך ובחייאת, אל תחכי עוד 30 שנה, בואי נפגש באמצע.