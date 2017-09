איך היתה ההופעה של פיטר הוק ודה לייט? 

לא אשקר, עמדתי בשורה השנייה במרכז, והייתה בעיית הגברה חמורה שגרמה לכך ששמעו רק את הכלים, בעיקר את הבס, ואת השירה לא שמעו בכלל. כולנו עמדנו מקדימה דרוכים לHow Does It Feel וקיבלנו רק אימג' של הוק שר למיקרופון שלא השמיע צליל. איך זה מרגיש? כמו אכזבה.



אבל מסתבר שהתקלה ביאסה רק את השורות הקדמיות (מתחילת המופע ועד סופו, אגב). מאחורה שמעו בבירור והצליחו להנות מהשירים על כל מרכיביהם. ממזרים ברי מזל. חצי הכוס המלאה: המוזיקה הייתה טובה מספיק כדי שנוכל להנות גם מהגרסה האינסטרומנטלית של השירים. ועדיין, חבל שפספסנו אותו שר.



אחרי שעה וחצי של שיר אחרי שיר בלי הפסקות, הם ירדו מהבמה. חשבנו שנגמר. חיכינו להדרן, אבל כלום לא קרה. בלבול רב נפל בבארבי תל אביב באותן דקות. איך ייתכן שהם ירדו ולא עולים שוב? הרי עוד לא קיבלנו את She's Lost Control, Transmission... ומה לגבי Love Will Tear Us Apart? הם לא יכולים לעשות לנו את זה! הם לא!

והם לא. עשר דקות מאוחר יותר, החבורה שבה אל הבמה לתת את כל מה שכבר חששנו שלא נקבל. איזו הקלה! זה לא היה הדרן, אלא הפסקה, שאחריה חיכתה לנו עוד שעה שלמה של מוזיקה, והפעם בועטת אפילו יותר מבחצי הראשון. כ"כ בועטת, שהחל פוגו. פוגו, למען השם! ביוזמתם של מספר מתפרעים בשנות ה-40 לחייהם. מתי מתחילים להיות מבוגרים מדי לרוק'נ'רול?