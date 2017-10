ד"ש מברלין: רייב סוכות בנמל סיפק את הסחורה 

בסביבות 00:00, אחרי סט חימום של דור דקל, עלו לבמה דמיטרי ונגליס וויימן, צמד ה-EDM השוודי שנחשב לאחד מהשמות העולים בסצנה, ומי שראה אותם בלייב יכול להבין למה. השניים סיפקו סט נהדר שהיה בנוי מהמון רמיקסים וטראקים מתור הזהב של ה-EDM ("Wake Me Up" של אביצ'י, "Save The World" של סווידיש האוס מאפיה). הרמיקסים כללו את הטאץ' הייחודי של הצמד, ויחד עם הטראקים המקוריים, ביניהם שיתוף הפעולה הגדול שלהם עם סטיב אנג'לו - "Payback", יצרו סט די מעניין ומספק.

בסביבות 01:30 החל האירוע המרכזי כשאגדת הטראנס ואחד מה-DJ's הכי מוערכים בסצנה, דאש ברלין, עלה לבמה. השעה הראשונה של הסט הייתה תצוגת תכלית של דאש שהוכיח כמה ורסטילי הוא - הכוכב ההולנדי ביצע המון רמיקסים לשירים מכל ז'אנר אלקטרוני שהוא, מרמיקס מלודי יפהפה ל"Heaven" של בריאן אדאמס, דרך הרמיקס המפורסם ל-""Faded ועד ל-"All Of Me" של ג'ון לג'נד - את כולם דאש הצליח לקחת למקום שלו, וזה נשמע נהדר.