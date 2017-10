"זה" והליצנים הקפיצו אתכם? זו רק ההתחלה 

סיבה נוספת להתעניין ב-״1922״ היא העובדה שאת הפסקול שלו הלחין מייק פאטון, הידוע בעיקר כסולן של Faith No More, אך גם לא חדש בעסקי הסרטים. ב-2007 פאטון יצר את הקולות של ציידי החושך (היצורים דמויי ערפדים/זומבים) ב״אני אגדה״, הבלוקבאסטר הפוסט-אפוקליפטי של וויל סמית׳. עבודת הפסקול הכי גדולה שלו עד היום היתה עבור ״The Place Beyond the Pines״, דרמת הפשע מ-2012 בכיכובם של ראיין גוסלינג, בראדלי קופר ואפילו ברוס גרינווד שכבר דיברתי עליו מספיק להיום (בלי קשר לאיכות פסקול או לשורת השחקנים המוערכים, אם טרם צפיתם בסרט הזה, אני מציעה שתחסכו מעצמם את הנסיון).

בנתיים פאטון הכריז על ״1922״ שהוא ״יותר רודף והיצ׳קוקי ממה שאתם חושבים״. בקרוב מאוד נגלה עד כמה פאטון צדק בתיאור הדרמטי שלו, ואילו צלילים הוא הביא איתו לעולם של קינג.