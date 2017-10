קראו לו החקיין הראשון בישראל: צדוק סביר חוזר באלבום חדש ומדבר על ההשפלות לעת זקנה 

לאורך שנות ה-2000 ניסה לחזור לתודעה, תחילה כשהשתתף בסרטם הדוקומנטרי משנת 2003 של שאול בצר, רועי צ'יקי ארד וארז הימן- "זהירות, מצלמה!" ובשנת 2007 כמתמודד בתחרות המוסיקלית "הדבר הגדול הבא" ולא עבר את השלב הראשוני, כשהבוחנים, מלבד יהורם גאון שכינה את סביר כאחד מאלילי הזמר שלו, לא זיהו או ידעו עברו המוסיקלי והבידורי העשיר.

כיום, כשהוא גרוש ושלושת ילדיו מתגוררים בארצות הברית ("אני מדי פעם נוסע לארצות הברית לבקר אותם, אבל לרוב אני לבד פה"), סביר מבלה מרבית זמנו בגפו בבית האבות בדרום תל אביב בו מתגורר ומחכה לטלפון שיצלצל להזמינו להופעה או ראיון או אפילו מאדם שאינו מכיר, הזוכר לו חסד נעוריו.

השבוע יצא לחנויות אלבום אוסף משולש המאגד כל להיטיו הגדולים של סביר מ-60 שנות הקריירה ויושק בתיאטרון גבעתיים ביום חמישי הקרוב בשעה 21:00 במופע מיוחד בו יתארח סביר במועדון הזמר של גבי ברלין.

אתה מתחרט במשהו לאורך הקריירה?

"תראה, אני חושב שאני עדיין לא מקבל את הכבוד המגיע לי ולאמנים בגילי הראויים לכבוד מינימלי, אבל למרות זאת זכיתי להרבה הצלחות בעיקר באירופה, גם כשבישראל לא פרגנו לי, אבל לא הייתי משנה שום דבר בדרך. אני מאושר מהדרך שעשיתי. איך סינטרה שר? I Did It My Way. בדיוק כך".