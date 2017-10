ביונסה מצטרפת ללהיט שכבש את העולם 

ועכשיו קצת יידישקייט משלנו: שלישיית האחיות - אסתי, דניאל ואלונה חיים או בשם הבמה שלהן "חיים", להקת הבנות היהודיות המדוברת כיום בפופ האמריקאי, השיקה השבוע את הקליפ החדש לסינגל האחרון שלהן - Little Of Your Love המלווה אותן במסיבה לילית במועדון כשכולם מחייכים, צוחקים ורוקדים, ללא טוויסט מסוים בעלילה.

השיר הוא מתוך אלבומן החדש - Something To Tell You. עכשיו בחנויות.