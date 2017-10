"גנבה את ההצגה": מה חשבו המבקרים על גל גדות בסאטרדיי נייט לייב? 

בלוגר אחר באתר fansided, ג'וש היל, צחק פחות. "מי שציפה להתאוששות מפרק הפתיחה בהנחיית ריאן גוסלינג בשבוע שעבר, יצטרך לחכות שבוע נוסף", כתב, "הציפיות מ-SNL בשחקים לאחר העונה שהובילה לזכייה באמי והוקדשה לנראטיב נגד טראמפ. התוכנית בדרך כלל מתחילה את העונה קצת לאט, ואפילו גל גדות לא הצליחה להשתמש בקסם הוונדר וומן שלה כדי להציל את היום.

"המונולוג שלה לא היה מעורר השראה, והכריזמה שלה הצילה קצת ממנו. בסך הכל, ההתלהבות של גל מנעה מהפרק הזה ליפול לתהומות שהוא היה עלול ליפול אליהן, אבל זו לא היתה הפתיחה החזקה ביותר לעונה. 'עדכון סוף השבוע' ממשיך להיות החלק הכי חזק בתוכנית, והיו מספיק רגעי צחוק שהשכיחו את הכל. אם זו נקודת השפל, תהיה לנו עונה ממש טובה".

גם אנדרו רוברטס מ-uproxx התלהב קצת פחות ממונולוג הפתיחה, וטען כי מדובר היה בתפקיד "קצת לא הוגן" מלכתחילה: "לפחות לא ניסו לגרום לה לשיר שיר. כל עניין המבטא היה יכול להפוך את זה לניסיון משעשע, אבל עם פוטנציאל להפוך בסופו של דבר לאסון".

וג'יל גוטוויץ, כותבת ב-Glamour וב-Vice, פשוט התלהבה מהנשיקה עם קייט מקינון.

LESBIAN 911: 911 what's your-

ME: gal gadot's on SNL

911: and

ME: she made out with Kate McKinnon

911: DID U MAKE A GIF

ME: ITS ON MY TUMBLR