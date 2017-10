מהאקס שבגד ועד ללהיט ששינה לה את החיים: הכירו את ג'סי רייז 

קליפ חדש לבלדה החדשה, הרומנטית והמרגשת של סאם סמית' שוגרה השבוע אל אוזנינו - Too Good At Goodbyes, מלנכוליה מתוקה המוגשת בכנות ומלודיה עשירה מבית היוצר של סמית', מתוך אלבומו החדש - The Thrill Of It All, כשהפעם הקליפ מלווה אותו ואת להקתו בביצוע מיוחד לשיר ליד הסאבוויי.