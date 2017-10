כל הפרטים על פסטיבל הסרטים בערבה 

את הפסטיבל ייפתח "ארץ מתוקה", סרטו של הבמאי האוסטרלי וורוויק תורנתון. מדובר במערבון המעמת בין המתנחלים הלבנים של היבשת השישית לילידי המקום האבוריג'ינים. הסרט זכה בפרס הגדול של התחרות בפסטיבל טורונטו ובפרס מיוחד של צוות השופטים בפסטיבל ונציה.

בין הסרטים החדשים שטרם הוצגו בארץ, אפשר למצוא את סרטו של מיכאל האנקה "סוף טוב" (Happy End), המועמד מטעם אוסטריה לפרס האוסקר הזר, שנחשף השנה לראשונה בפסטיבל קאן, "מתחת לעץ" (Under the Tree) שיגיע בליווי הבמאי הפסטיין גונאר סיגורדסון המועמד מטעם איסלנד לתחרות האוסקר הזר הקרובה, "הרצח השלישי" (The third murder), סרט המתח המסוגנן של הבמאי היפני הגדול הירוקאזו קורה-אדה, "המחזר" (The Charmer), סרט דני על מהגר שמנסה נואשות לשרוד במערב ולא להישלח חזרה הביתה. הסרט פתח את מסגרת "הבמאים החדשים" בפסטיבל סן סבסטיאן.