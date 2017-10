השגרירה: האם מורן אטיאס בדרך לאמץ ילד? 

בינינו, מה יותר כיף מלבלות יום שופינג לעיצוב הבית אבל בניחוח חו"לי? אז זה בדיוק מה שעשינו עם השגרירה שלנו בעולם, השחקנית מורן אטיאס, שקפצה לארץ, לבחור ריהוט לביתה ב-LA, דווקא בדרום תל אביב.

עבור אטיאס, שלא מפסיקה לשחק, זו היתה שנה עמוסה בעבודה בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה האמריקנית. "צילמתי עכשיו סרט עם ג'ון טרבולטה", היא מספרת, "חוויה ממש כיפית, הרגשתי כל כך בבית, שכשטרבולטה אמר לי 'see you later', נתתי לו פליק קטן בטוסיק. ואז הבמאי אומר 'קאט' ואמרתי לעצמי, 'או מיי גאד, נתתי פליק לג'ון טרבולטה', והתנצלתי".

זה מרגיש לעיתים כאילו אטיאס כבשה פסגות בינלאומיות מאז ומעולם. היא רק בת 36 אבל התחילה לדגמן למותג האיטלקי "רוברטו קוואלי" בגיל 18; שנה לאחר מכן, עברה להתגורר באיטליה ודיגמנה עבור "דולצ'ה וגבאנה" והנחתה תוכניות טלוויזיה. בהמשך, הובילה אטיאס קמפיין לאופנת "רנואר" ושימשה כפרזנטורית של נעלי "גלי".





את קריירת המשחק הבינלאומית שלה החלה ב-2010, עם תפקיד קטן לצד ראסל קרואו וליאם ניסן, בסרט" שלושת הימים הבאים", של הבמאי זוכה האוסקר, פול האגיס. ומאז לא עצרה לרגע. היא כיכבה בסדרת הדרמה "אלנבי" ששודרה בערוץ 10, וב-2014 לוהקה לתפקיד מרכזי בסדרה "הרודן", שיצר הבמאי גידי רף לערוץ FX. וכל זאת, ועוד, תחת פיקוחו הצמוד של הסוכן רוברטו, שגילה והחתים אותה לפני 18 שנה.