לא רק "50 גוונים של אפור": תתכוננו לראות את דקוטה ג'ונסון כמו שלא הכרתם 

מסדרונות ירוקים, אורות פלורסנט מנוכרים, שורות דיאלוג מהסוג של "What is this place?", עיבוד מקהלת ילדים לקלאסיקת רוק (טוב, לפחות במקרה הזה השיר לחלוטין מתאים), וכמובן מלא jump scares. מלבד זריקת המילה ״מוטאנטים״ לאוויר, הטריילר משחזר את כל קלישאות האימה הלא נכונות, וחמור מכך - מרמז שהסרט ייראה כמו סדרת רשת זולה. אבל, כמעט מיותר להגיד, בדיוק מאחר והמילה ״מוטאנטים״ אכן משחקת תפקיד בסרט - אני אצפה בו.

בנוסף, 2018 תביא איתה כמובן גם את ״A Quiet Place״, שדיברתי עליו בהקשר של דורה, ונטפליקס עצמם הכריזו שהם מתכננים להוציא 80 סרטים במהלך השנה, אז סביר להניח שז׳אנר האימה יקבל את הנוכחות שלו שם. יש גם את ״Annihilation״ של אלכס גרלנד (יוצר ״אקס מכינה״) בכיכובה של נטלי פורטמן, שהוא מותחן מד״ב שצפוי להיות באווירה אימתית; וכמובן את הסיקוול ל״טורף״ של שיין בלאק, שביים את ״איירון מן 3״ ואף שיחק בעצמו ב״טורף״ המקורי מ-1987.