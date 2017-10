A-WA מארחים את טונה במופע מיוחד 

מוזיקה: A-WA מארחים את טונה





מתי: 01.11.17, פתיחת דלתות - 20:30

איפה: מועדון הבארבי, תל-אביב





אחרי עשרות הופעות הקיץ באירופה וארה"ב, בהן הביאו את הקסם התימני עכשווי לבמות של פסטיבלים גדולים ומועדונים יגיעו תאיר, לירון ותגל חיים אל הבמה התל אביבית האהובה, בליווי הלהקה ועם אורחים מיוחדים.

שלוש האחיות מהמדבר, תאיר, לירון ותגל חיים הן הסנסציה המוסיקלית הכי מסעירה של השנים האחרונות. פצצת אטום שנחתה ביום בהיר אחד ביוטיוב עם HABIB GALBI ומכאן השמיים והצוקים של יישוב שחרות הם ממש לא הגבול. נדמה שב-2016 הספיקו האחיות לקטוף הישגים של כמה שנים טובות.

אחרי אלבום הבכורה עטור השבחים שיצא בישראל, אירופה וארה"ב המשיכו האחיות להנפיק יהלומים כמו הסינגל המשותף עם רד בנד - SOMEBODY TO LOVE ME ועם הריליס החדש במסגרת APE RECORDS ,יחד עם גלעד כהנא ותמיר מוסקט, שיצא בהשקה בינלאומית ומלווה בקליפ שומט לסתות.

יחד עם העשייה הבלתי פוסקת הגיעו גלים של אהבה וחיזוק ממדינות ערב והתקשורת הבינלאומית שלא מפסיקה להתעניין ולפרגן להרכב הישראלי שהפך לשם דבר. הן ממשיכות להופיע ללא הפסקה בארץ ובעולם, בזמן שהן מבשלות אלבום חדש מקורי ומסקרן.

טונה, ששיתף פעולה עם 3 האחיות ב-"אבודים בחלל", יתארח במופע.

מחיר: 85₪ בהזמנה מראש, 100₪ ביום המופע

כרטיסים ניתן לרכוש כאן