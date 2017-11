מתכננים לטוס לטומורולנד? כדאי שתקראו את זה 

5 סינגלים חדשים שאתם חייבים להכיר

5. קרוולה - DEAD AF - הסינגל החדש של צמד הנשים הכי מגניבות בסצנה יוצא בתזמון מושלם לליל כל הקדושים עם סאונד קשוח. לאחיות האמריקאיות נמאס מאנשים שמדברים ולא בדיוק מגבים את המילים שלהם במעשים ובזה בדיוק עוסק השיר החדש והחדש שלהן. עם באסים כבדים במיוחד ופזמון טראפ נהדר מדובר באחד הסינגלים הכי טובים שיצאו בשבוע החולף.

4. אלן ווקר, דיגיטל פארם אנימלז ונועה סיירוס - All Falls Down - אלן ווקר הוא ללא ספק אחד היוצרים הכי מעניינים ומוכשרים שיש כיום בסצנה. הנורווגי הצעיר, בן 20 בלבד, כבר הספיק לכבוש את כל המצעדים בעולם עם "FADED" ומאז ממשיך ליצור מוזיקה אלקטרונית נהדרת וממכרת.

השיר החדש, העוסק בעוצמות הנפשית שצריך כדי להתגבר על המכשולים כשהכל נופל. הוא משדר אופטימיות ווייבים טובים. הקול הנהדר של סיירוס משתלב בצורה מושלמת עם הסאונד הנהדר של ווקר כשדיגיטל פארם אנימלז, שמוסיף כאן את הטאץ' האלקטורני והקול שלו.

3. פול ואן דייק - "I Am Alive" - לפני שבוע וחצי הוציא פול ואן דייק את "From Then On", אלבום הסטודיו ה-8 שלו והראשון אחרי הנפילה המפורסמת. ה-DJ הותיק, שנחשב לאחד מהגדולים ביותר בהיסטוריה של הטראנס, נפל מהבמה ב2016 ואושפז בבית חולים במצב קשה. 4 חודשים בלבד לאחר הנפילה, שהוא עדיין לא בריא לגמרי הופיע פול באחד הפסטיבלים הגדולים בעולם - EDC והדהים את כולם.

"I Am Alive", הטראק הראשון עליו אבד ואן דייק אחרי הנפילה, כולל את הסאונד המלודי והייחודי של של ואן דייק. הוא מזכיר מעט את החומרים היותר ישנים של הענק הגרמני, במיוחד את "Connected" אך מדובר בחלק הכרחי באחד האלבומים הכי מעניינים ומרגשים שיצאו השנה שמחזיר את ואן דייק היישר למרכז העניינים.

2. קייגו וג'ון ניומן - "Never Let You Go" - קייגו, שיגיע בדצמבר לישראל, ממשיך לשחרר סינגלים מהאלבום החדש שלו ביו-טיוב. היוצר המוכשר שחרר עד כה 4 סינגלים נהדרים שמעלים את הציפייה לקראת האלבום החדש.

"Never Let You GO", שיתוף הפעולה של קייגו עם ג'ון ניומן הוא המרשים ביותר עד כה. עם נגיעות של פולק-פופ שמשתלבים נהדר עם ההאוס הטרופי של קייגו שיוצר פה שיר קצת יותר קצבי מבדרך כלל, שמזכיר בסגנון את המוזיקה שהפיק אביצ'י.

1. מרשמלו וסלינה גומז - "WOLVES" - אחד הסינגלים הלוהטים של השבוע (ושל התקופה האחרונה) הוא שיתוף הפעולה בין ה-DJ המפורסם לכוכבת הפופ. השיר החדש מפגיש את האיכויות הווקליות הפופיות של סלינה עם הסאונד הייחודי של מרשמלו, שממשיך לחזק את מעמדו כאחד היוצרים החמים בסצנה האלקטרונית.

כשהוא נהנה מדחיפה גדולה של הסלינטורס (מעריצי סלינה גומז) והמלו גאנג (מעריצי מרשמלו), השיר הגיע עד המקום הראשון במצעד של אייטונס ול-13 מיליון צפיות ב-4 ימים וסביר להניח שתשמעו אותו המון בתקופה הקרובה.