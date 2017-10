בעקבות עדן בן זקן: ביבי רקסה מככבת בקליפ קאנטרי מתוק 

ובנימה אחרת לגמרי, של קאנטרי פופ יותר, ביבי רקסה, שהוציאה השנה את אלבומה All Your Fault, חוברת לצמד הקאנטרי פלורידה ג'ורג'יה ליין לשיר מתוק ורומנטי למדי - Meant To Be שמתעד ביצוע משותף של הזמרת וההרכב בהופעה חיה, תחילה במקום קטן ובהמשך מול קהל של עשרות אלפים. חמוד להפליא.