הזהב של השכונה: המחזמר "גריז" מגיע לישראל 

הוציאו את מעילי העור, הג'ל והספריי לשיער: דני וסנדי מגיעים לישראל. המפיק משה יוסף מביא לישראל את המחזמר "גריז", שיוצג בהיכל מנורה-מבטחים בתל אביב ב-9 מופעים במהלך חודש ינואר, החל מה-23 בינואר. מדובר בהפקת ענק מהווסט-אנד לונדון, הכוללת כשישים משתתפים, כאשר כל התפאורה, התאורה, הסאונד, התזמורת ואנשי הצוות מגיעים כולם מלונדון.

את הדמויות הראשיות יגלמו טום פארקר כדני זוקו ודניאל הופ בתפקיד סנדי. פארקר הוא חבר בלהקה הבריטית המצליחה The Wanted, והופ היא שחקנית וזמרת בריטית שהתפרסמה בזכות תוכנית הכשרונות של ה-BBC, Over The Rainbow, ושיחקה במחזות זמר נוספים.