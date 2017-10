נוסטלגיה במנהרת הזמן: להקת "סמוקי" הרימה את היכל התרבות בתל אביב 

מי שפתח רדיו בשנות ה-70, לא יכול היה שלא להיתקל מדי יום, לפחות בשיר אחד של להקת "סמוקי", אחת מלהקות הפופ הבריטיות המצליחות באותן שנים (לא מעט בזכות הסולן כריס נורמן) שאחראית לכמה מלהיטי הפופ הגדולים והמתקתקים בשנות ה-70 וה-80 בהם: Living Next Door To Alice, I'll Meet You At Midnight, Lay Back In The Arms Of Someone You Love ו-Needles And Pins.

הלהקה פרצה לתודעה הבינלאומית בשנת 1976 עם הלהיט Living Next Door To Alice. הקול המחוספס של כריס נורמן עם גיטרות הקאנטרי והעיבוד הפשוט הפכו את השיר לאחד הלהיטים הגדולים של העשור והפכו את סמוקי ללהקה מספר 1 באירופה. כעבור שנים, בשנת 1995, הלהקה תחדש את השיר עם הקומיקאי הבריטי רוי צ'אבי בראון ותוסיף את השורה האלמותית Alice? Who The Fuck Is Alice? שתצעיד אותו שוב, כעשרים שנה אחרי כן, בצמרת המצעדים.