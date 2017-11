הכירו את סטטיק ובן אל של הפופ הלטיני 

אחרי הלהיט "רולקס", צמד הראפרים המרקדים שהתפרסמו בקליפים של אשר - "Ayo And Teo" משחררים להיט היפ הופ פופ חדש ומלנכולי - Better Off Alone על גבר שלא יודע מה עושה אהובתו כשהיא אינה עימו. הקליפ, בדומה לכריס בראון, גם מזכיר קצת את "ליל כל הקדושים" עם מסיכה שעוטים השניים על פרצופם, אווירה אפלולית ואפקטים פירוטכניים של ידיים מחושמלות וכדומה. שיר יפהפה ומלודי ששווה להניח עליו את האוזן.