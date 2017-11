את זה אתם חייבים לשמוע: הבלקן ביט בוקס מארחים את A-WA בקליפ חדש 

מאז צאת אלבומם האחרון ממשיכים תמיר מוסקט, תומר יוסף ואורי קפלן ההרכב לשלב בין קריירת טורים מפוארת לצד שיתופי פעולה בינלאומיים, ביניהם השיר עם בומבה אסטריאו DANCE WITH ME, שזוכה להצלה רבה גם ברדיו הישראלי והישגים כמו כניסה נוספת לפסקול FIFA והפעם עם השיר I TRUSTED YOU ועוד.



"הבלקן ביט בוקס" יופיעו ב- 8.11 בבארבי תל אביב.