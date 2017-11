הכירו את הצמד הישראלי שהולך לכבוש את העולם 

הזויות הישראלית - הכירו את Teamowrx





בן אזולאי (30) וסער לגזיאל (28) יוצרים מוזיקה אלקטרונית המשלבת מספר ז'אנרים ביניהם פרוגרסיב האוס וגרוב. הצמד הישראלי המצליח עבר שנה חלומית שכללה שיתופי פעולה עם כמה מה-DJ'S הטובים והבולטים בעולם.

"ATOM", שיתוף הפעולה שלהם עם טום סוון (מקום 46 בעולם) זכה לתמיכה גדולה והשמעות של שמות כמו מרטין גריקס, דיוויד גואטה, הארדוול, אקסוול ואינגרוסו ועוד.

"Champion", שיתוף הפעולה של הצמד עם ניקי רומרו, אגדת EDM ואחד השמות הכי בולטים במוזיקה האלקטרונית בעשור הנוכחי. הטראק הושמע בכל הבמות המרכזיות בעולם ונחשב לאחד הטראקים החמים בעוולם כרגע.

איך התחלתם?

"לפני שנפגשנו והקמנו את טימוורקס אני (בן) הייתי דיג'י מועדונים רזידנט של מקומות שהיו אבן דרך בחיי הלילה בתל אביב והייתי מנגן כל סופ״ש בליינים הנחשבים ביותר בעירץ בנוסף הייתי הרזידנט של פסטיבל הסטודנטים הגדול בישראל - ״פאנג'ויה״. באותה תקופה לא יצרתי תוכן מוסיקלי משלי אבל הייתי בדרך לעשות זאת ולמדתי במכללות פרטיות למוזיקה בתל אביב במשך שנתיים וחצי. במהלך התקופה הזו סער היה כמוני, דיגיי מקומי שניגן בברים ומגבה ברים מצליחים באזור המרכז . בנוסף לסער כבר היו ריליסים על השם שלו באותה תקופה.



לאחר שהצתלבו דרכינו במקרה בפייסבוק החלטנו לנסות לקיים סשן ראשון ביחד באולפן. זה היה לפני 5 שנים ואת התוצאה אתם שומעים עכשיו"

מי האמן שגרם לכם להיכנס לתחום?

"במילה אחת - אקסוול! , הסטים המושלמים , המבט בעיניים , המוזיקה המפהנטת האישיות ומעל הכל האהבה למוזיקה, ללא ספק הזדהינו איתו ולקחנו ממנו המון השראה , במהלך הדרך המון תקליטים שלו חלחלו לתודעה שלנו ויצרו בנו את מי שאנחנו היום ,בנוסף נציין גם את סטיב אנג'לו ולייד בק לוק , שהיו קו מנחה בשבילנו".

מה זה מוזיקה אלקטרונית בשבילכם?

"בשבילנו המוזיקה האלקטרונית משוייכת יותר לשוחריי המסיבות והפסטיבלים, בשונה מלהקות רוק פופ שמתבססות על נגנים וזמרים מוזיקה אלקטרונית מתבבססת על בן אדם אחד או צמד שיכולים להעביר את הוייב שלהם דרך מספר של כלים בלתי מוגבל ומכל מקום בעולם, לא צריך שום דבר מיוחד, רק מחשב ואוזניוה. המוסיקה האלקטרונית פתחה אופציה בפנינו ליצור ולנגן על כל כלי מבלי באמת לרכוש אותו ו/או להיות הנגנים הכי מאומנים עליו , ולכן רוב המוסיקאים האלקטרונים הם DJ'S

מה מניע אותך לעשות מוזיקה אלקטרונית?

"הרצון להשאיר חותם ולהיות ייחודי היה אחד הגורמים שהניעו אותנו ליצור מוזיקה מקורית, בנוסף לכל דיגיי יש תקרת זכוכית ,אם אנחנו בתור בן וסער לא היינו עובדים על טראקים מקוריים משלנו לא היתה לנו שום דרך להגיע לבמות הכי גדולות בישראל ובעתיד גם בעולם. יש גבול מסויים שבתור דיגיי לא יוצר אפשר להגיע אליו ומוזיקה מקורית יכולה לפרוץ כל גבול אפשרי ולקחת אותנו לכל במה אפשרית מסביב לעולם. יש לנו את הרצון להצטיין ולהוביל בתחום שלנו ולכן פנינו לכיוון הזה של יצירה מקורית".

ה-DJ האהוב עליך אי פעם?

"סווידיש האוס מאפיה. השילוב של סטיב אנג'לו אקסוול וסבסטיאן אינגרוסו יצר תוצאה חסרת פגמים. התקליטים וההופעות שלהם היו רמה אחד מעל כולם ולא היה הרכב או דיגיי שהגיע להישגים שלהם עד היום. שמחים שהיינו ולקחנו חלק בשלוש הופעות שלהם לפני שהתפרקו".

ה-DJ האהוב עליך כיום?

"שאלה קלה והבחירה שלנו היא אקסוול. פשוט להכנס לסט שהוא ניגן בטומולנד בבמת ה-AXTONE ב-2017 וללמוד איך לעשות את זה נכו . בחירת שירים מבנה סט וטכניקה פשוט 10/10".

האלבום האלקטרוני האהוב עלייך אי פעם?

"Abandon SHIP של Knife Party. האלבום של נייף פארטי מ-2014 גרם לנו להיבהל ולהבין שהדרך לפסגה עוד ארוכה. בכל פעם שאנחנו צריכים מוטיבציה או רפרנס של סאונד אנחנו מאזינים להם וחוזרים לעבודה".

הטראק האהוב עליך אי פעם?

"Axwell - Nothing but love for you. זה גם השיר שבן נכנס איתו לחופה! הרגש בשילוב עם מגניבות , הגרוביות והמילים בטראק הזה בהחלט מושלם".