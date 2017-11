חייו של מייקל ג'קסון מהזווית הכי לא צפויה שאתם יכולים לחשוב עליה 

סגנונו הייחודי של ווייטיטי לכד תשומת לב אינדית-בינלאומית כבר ב-2014, עם יציאתה של קומדית האימה, ״What We Do in the Shadows״. הסרט המקורי הוא מוקומנטרי העוקב אחר ערפדים החיים בשותפות בדירה בפרברי ניו זילנד. ווייטיטי כתב וביים יחד עם ג׳מיין קלמנט, המוכר בעצמו מהצמד הקומי ״טיסת הקונקורד״.

במהלך ראיונות היח״צ ל״ראגנארוק״, ווייטיטי הזכיר שהסיקוול המצופה ל-״Shadows״ הוא לא בגדר שמועה, אלא דבר אמיתי שנמצא בשלבי כתיבה איטיים ביותר (לטענתו את הסרט הראשון הצמד כתבו במהלך שש שנים, אז צריך להפגין סבלנות). הסיקוול ייקרא ״We're Wolves״, ויתמקד בהתאם באנשי-הזאב מהסרט המקורי.