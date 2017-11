בוי ג'ורג' ומועדון תרבות בישראל: אייטיז לוורידים 

בוי ג'ורג' מלווה בשלושת חברי הלהקה, ב-3 זמרות ליווי ובעוד 5 נגנים שכללו בין השאר חטיבת כלי נשיפה ופרקשניסט, עלה לבמה לבוש בגד שחור מעוטר במגני דוד צהובים ואדומים ומגבעת צהובה, והבטיח מסע נוסטלגי לקהל שהורכב בעיקר מטינאייג'ריות בנות ארבעים ומעלה. ההופעה החלה די בקירטוע והתחושה הייתה שהעסק לא בדיוק מתרומם כמצופה במסיבת אייטיז שכזו.

בסיום השיר "BLACK MONEY", מהאלבום הראשון ירד ג'ורג' מהבמה אל מאחורי הקלעים, כאשר זמרת הליווי נאלצה למשוך את סוף השיר, עד שתמו כוחותיה והיא החלה להשתנק. באותו רגע לקח הקלידן של הלהקה פיקוד ומשך את השיר לעוד כמה דקות בלתי נגמרות. בוי ג'ורג' עדיין בושש לבוא והרגע הפך מביך עם השקט, ששרר באולם לאחר שגם הקלידן סיים את מכסת התווים שהוקצתה לו. אז הופיע ג'ורג' בבגד חדש והמשיך בהופעה כאילו כלום. דיווה כבר אמרנו? עוד נפגוש אותה בהמשך.

הוא הרבה לפטפט בין השירים ולהצחיק את עצמו וחייבים לומר שקשה לא לחבב אותו. בהתנצלות כנה הוא ביקש מהקהל לא לחפש שלמות אלא פשוט להקשיב ללב שלו והלב אכן נפתח אליו ברגעים בהם הוא מוכיח שוב איזה זמר נשמה ענק הוא.

"VICTIMS" בביצוע מרגש היה הוכחה ניצחת לכך. ב- "MISS ME BLIND" הקהל היה כבר על הרגליים וכך

ב-"THE WAR SONG", "TIME", "IT'S A MIRACLE" וקאוור לרולינג סטונס שגלש לכמה נגיעות של לו ריד. לאחר "DO YOU REALLY WANT TO HURT ME", הלהקה ירדה מהבמה ועלתה שוב להדרנים, שכל אחד מהם היה בול במגבעת.