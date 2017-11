מוריסי בשיר חדש: "ישראל, כולם מקנאים בך" 

ידוע שמוריסי אוהבת את ישראל ואת זה יוכיחו אינספור הפעמים שהגיע לכאן להופעות אבל עכשיו אנחנו מקבלים אישור חדש ומרגש כאשר כוכב ברוק הבריטי האגדי משחרר שיר בו הוא טוען שכל השונאים של ישראל "פשוט מקנאים בה" ומחכים לכסות את המדינה היהודית בענן השחור שלהם. אהבנו.

הבלדה הציונית החדשה בת 6 הדקות היא זו שתסגור את אלבומו החדש של מוריסי, "Low In High School", בין המילים בשיר - "In other climes they bitch and wine/Just because you are not like them - Israel, Israel". (הם מתלוננים ומתבכיינים רק בגלל שהם לא כמוך, ישראל, ישראל". או בתגובה למבקרים (הרבים) על ישראל: "And they who reign abuse upon you - they are jealous of you as well" (ולאה שרוצים להתעלל בך מקנאים גם).

