ג'יין בורדו בפסטיבל הפסנתר: עונג צרוף, חוץ מכמה טעויות היסטוריות 

כמו כן, הלהקה טענה שעוד לפני שבוב דילן הקליט את שירו Don't Think Twice, It's Allright, היו אלה "פיטר, פול ומארי" שהקליטו את השיר לראשונה, מה שכמובן שטות גמורה שכן דילן הקליט את השיר ב-14 בנובמבר 1962 בעוד פיטר פאול ומארי הקליטו את השיר לראשונה בדצמבר 1963, יותר משנה אחריו.

הדבר האחרון שדי הביך לשמוע היה שבביצוע השיר "האוהבים את האביב", השלישיה אמרה שחרשה באינטרנט ולא מצאה את הסיפור מאחוריו בעוד ידוע שיורם טהר לב (מחבר מילות השיר) כתב את השיר על בסיס שירו של ויליאם שייקספיר - It Was A Lover And His Lass והשתטו שמילות פזמון השיר העברי: "דינגה דינגה דינג.." הן "המצאה" מופרכת של טהר לב ומעט הביכו עצמם בפרשנות לא ריאליסטית ולא מבוססת על עובדות בעוד התשובה הפשוטה היא שבשירו של שייקספיר הלועזי נכתב: When Birds Do Sing , Hey Ding A Ding, Ding" כך שקטע הקישור המקרטע די הטעה את קהל הצופים, אך להגנת הלהקה יש לציין כי הביצוע המעולה לשיר חיפה על עוגמת הנפש לשייקספיר ושות'.