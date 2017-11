לא רק סרטי אימה: המלחמה בסמים עם כוכבת הסרט IT 

כוכבת הלהיט הקולנועי It -סופי ליליס תרמה את כוכבותה השבוע לקליפ החדש של להקת "המלחמה בסמים" (The War On Drugs), להקת האינדי רוק מפילדלפיה - Nothing To Find מתוך אלבומה החדש - A DEEPER UNDERSTANDING בו נראה יום בחיי מר דשא מהלך.