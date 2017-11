רבל ווילסון חושפת סיפור הטרדה מינית מזעזע 

רבל וילסון, השחקנית המוכשרת מ"פיץ' פרפקט" (ועוד), חשפה בסוף השבוע את הסיפורים שלה, שבאופן מצער כנראה אף אחד לא זוכה להמנע מהם. וילסון בחרה לא לחדוף את שמות המטרידים וכתבה בחשבון הטוויטר שלה כך: "כמו שאתם יודעים, אני בחורה די חזקה ועם בטחון עצמי, אבל גם לי יש סיפורים לספר". בסיפור בראשון וילסון מספרת כי גבר בעל עמדת כוח ביקש ממני להכניס את לישבנו אצבע בעוד שחבריו מצלמים את הדבר וצוחקים. "אמרתי לא שוב ושוב ובסופו של דבר יצאתי מהחדר".

A male star, in a position of power asked me to go into a room with him and then asked me repeatedly to stick my finger up his ass. All whilst his male 'friends' tried to film the incident on their iPhones and laughed. I repeatedly said no and eventually got out of the room.