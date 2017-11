חוזרים לשנות השמונים: להקת a-ha תגיע לראשונה להופעה בישראל 

להקת הפופ-רוק הנורווגית a-ha מגיעה לראשונה לישראל להופעה אחת, במסגרת סיבוב ההופעות העולמי החדש. ההופעה תתקיים ב-21.6.2018 במרכז הירידים, גני התערוכה בתל אביב.

בין שירי הלהקה ניתן למצוא להיטים כמו Take On Me, שיצא לראשונה בשם "Lesson One" בשנת 1984, כשנתיים לאחר שהוקמה הלהקה. השיר נכשל תקשורתית, אך גרסאות נוספות לשיר החלו לצאת עד לגרסה הסופית והמוצלחת, שהפכה ללהיט בראש מצעדי הפזמונים, המלווה בקליפ המשלב אנימציה ומציאות. השיר זכה בשנת 86' בשש קטגוריות שונות בטקס פרסי MTV.