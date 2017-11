אלן פרסונס הדגים אמש בהופעה בתל אביב איך עושים היסטוריה על הבמה 

מלבד המחווה המרגשת לאלבומו השני של ההרכב, לא יכל פרסונס שלא לחלוק כבוד גם ללהיטיו הגדולים של הפרויקט לאורך השנים (בכל זאת, זה התבקש) בהם Damn If I Do, Don't Answer Me, Old And Wise , Games People Play ואיך לא? -Eye In The Sky ה-להיט המזוהה עימו משנת 1982 יחד עם Sirius.

מסמר הערב היה ללא ספק כשבסיום ביצוע השיר Prime Time הקלידן טום ברוקס ניגן בהפתעה גרסה אינסטרומנטלית מהממת להמנון היהודי- "התקווה" ו"הרים" את הקהל (תרתי משמע) על רגליו. לאורך המופע, יש לציין, מלבד "שלום" בעברית בפתיחת המופע, הלהקה קימצה בקטעי קישור ובעיקר נתנה למוסיקה לדבר.

לסיכום, אמנם לא כל ישראלי היה מתחבר למופע של אלן פרסונס בשל הקונספטואליות שמהווה מיעוט בישראל, אך מי שכן הגיע למופע וכן חובב את הז'אנר, זכה לספוג עונג צרוף, חוויה מוסיקלית עשירה ומרנינה של חזרה אל ימיה האקספרמנטים של המוסיקה בשנות ה-70 וה-80 ולחזות פנים מול פנים בפיסת היסטוריה בלתי נלאית של עולם הרוקנרול העולמי.