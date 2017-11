טקס פרסי ה-EMA: נועה קירל מפציצה בליגה של הגדולים 

להלן רשימת הזוכים המלאה בפרסי ה-EMA לשנת 2017:

השיר הטוב ביותר

קלין בנדיט, שון פול ואנה מארי - "Rockabye"

די ג'יי חאלד, ריהאנה וברייסון טילר - "Wild Thoughts"

אד שירן - "Shape of You"

לואיס פונסי, דדי ינקי וג'סטין ביבר - "Despacito"

שון מנדז - "There's Nothing Holdin' Me Back"