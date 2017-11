גל גדות על הדחת הבמאי ראטנר: "לא הייתי צריכה לומר כלום" 

לאחר הדיווח בניו יורק פוסט לפיו התנתה גל גדות את השתתפותה בוונדר וומן 2 בהדחתו של הבמאי ברט ראטנר, שנשים רבות טענו כי פגע בהן מינית, מגיבה גדות לראשונה לסערה - ובראיון לתוכנית Today אינה מאשרת ואינה מכחישה את הדברים.

הטענה לגבי האולטימטום שהציבה הוונדר וומן הישראלית הוכחשו על ידי עורך דינו של ראטנר, ברט סינגר, שאף הגיש תביעה נגד שחקנית אחרת מהמתלוננות על הוצאת לשון הרע. עם זאת, בראיון שפורסם הלילה (רביעי), מאשרת גדות כי ראטנר לא יהיה חלק מהצוות המפיק את הסרט.

WATCH: Gal Gadot responds to report she didn't want to work with Brett Ratner, who has faced sexual harassment allegations, on next installment of Wonder Woman pic.twitter.com/rBuSH2CE2Z