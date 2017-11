ריאן סיקרסט הטריד מינית? "האשמות חסרות אחריות" 

השם הנוכחי ברשימת המסומנים בהוליווד בפרשת החשדות להטרדות מיניות הוא זה של ריאן סיקרסט, מגיש התוכנית "אמריקן איידול" ו"Keeping up with the Kardashians".

בערוץ E! אישרו לאתר Mashable כי פתחו בבדיקה לאחר שסטייליסטית אנונימית טענה כי לפני עשור, סיקרסט "התנהג בצורה בלתי הולמת", ולאחר מכן שילם לה "דמי שתיקה" כדי שלא תדווח על התנהגותו, על פי דיווח באתר "הוליווד ריפורטר".

סיקרסט (43), מגיש, שדר רדיו, מפיק ויזם, הוציא הודעה באמצעות עורך דינו ובה הכחיש מכל וכל התנהגות שכזו. "לאחרונה, מישהי שעבדה כסטייליסטית שלי התלוננה על התנהגות בלתי הולמת - ואם גרמתי לה לחוש כל דבר פרט לכבוד, אני מצטער בכנות", מסר סיקרסט, "איני מסכים להאשמות חסרות האחריות הללו, ואשתף פעולה עם כל חקירה שתתבצע.

"אני נוהג בכל הקולגות שלי בנחמדות, כבוד והבנה, וזהו עיקרון חשוב במי שאני. במשך 25 שנותיי בתעשיית הבידור, רוב העובדות לצדי היו נשים, והצלחתי ליצור אווירת עבודה חיובית של כבוד הדדי, וכך אני מאמין שצריך להיות. אני מוטרד מכך שאיזושהי סיטואציה בכלל עולה לדיון. אני גאה במוניטין שצברתי במקומות עבודה, ומאמין שהרקורד שלי מדבר בפני עצמו".

רק לפני יומיים, השעה אותו ערוץ את הבמאי, המפיק והתסריטאי מארק שוואן, לאחר ש-25 נשים התלוננות נגדו על התנהגותו ועל שפה "בלתי חוקית שגרמה להן לטראומות".