טלוויזיה גאווה ישראלית: פאף דדי יוביל פורמט ישראלי שיחליף את "אמריקן איידול"

גאווה ישראלית: פאף דדי יוביל פורמט ישראלי שיחליף את "אמריקן איידול"

טלוויזיה |

רשת FOX חשפה את רשימת כוכבי הענק, שיובילו את תכנית הפריים החדשה של הרשת: The Four: Battle for Stardom - תכנית המוסיקה בפיתוח ישראלי מבית ארמוזה פורמטס

פאף דדי צילום: אימג'בנק/GettyImages

פאף דדי יוביל את פורמט המוסיקה הישראלי ""The Four מבית ארמוזה פורמטס, שיעלה ברשת FOX ויחליף את אמריקן איידול המיתולוגית. התכנית תושק ב -4 בינואר ברצועת הפריים טיים של הערוץ. הכוכב והמוסיקאי עטור הפרסים פאף דדי יוביל את חבר השופטים וגם יוגדר כמפיק שותף להפקת הפורמט. זהו הפורמט הטלוויזיוני הראשון בו פאף דדי לוקח חלק והוא בחר לעשות זאת בימים בהם מדד הפופולריות שלו בנסיקה בפרט לקראת צאת אלבומו החדש - שמהווה המשך לאלבומו הראשון והמיתולוגי מ1997 No Way Out.



העונה תכלול ששה פרקים, והתכנית תושק בפוקס ב-4 בינואר ותשודר בשעות 20:00-22:00. יחד איתו ישפטו דיג'יי חאלד, מייגן טריינר וצ'ארלי וולק. התכנית הראשונה בעונה מתחילה בנקודה בה כל התוכניות האחרות מסתיימות: בהכרזת ארבעת הפיינליסטים. מרגע זה, בכל פרק בעונה מתמודד חדש מנסה לתפוס את מקומו של אלו שהוכרזו כפיינליסטים. גם הצופים יכולים לקחת חלק אקטיבי ולהציע עצמם כמתמודדים באמצעות אפליקציה ייעודית ואולי להתחרות מול ארבעת הנבחרים. כך שארבעת הפיינליסטים שיגיעו לגמר אינם בהכרח אלו שהוכרזו בתחילת העונה. The Final Four הוא פורמט תחרות שירה לפריים טיים בהפקת חברת הפורמטים הישראלית בבעלות אבי ארמוזה שאמר: "אני גאה ונרגש לזכות בתמיכה ומעורבות של פוקס לעלות עם פורמט ישראלי מקורי בלב הפריים-טיים שלה. מדובר בהבעת אמון יוצאת דופן של הרשת ושל כוכבי מוזיקה מובילים ביצירתיות שלנו״ גם לפאף דדי היה מה להגיד: ״השילוב בין התוכנית הנכונה לבין הרשת המתאימה הוא מה ששכנע אותי לחזור למשחק. אנחנו נעשה היסטוריה בתוכנית הכשרונות הכי טובה בטלוויזיה. כוח המשיכה של התוכנית טמון בתחרות הטהורה, במלחמת ההישרדות. האם אתה רוצה לנצח? האם את רוצה להיות הטובה ביותר? אנחנו מאפשרים למעריצים להציץ אל מאחורי הקלעים של התהליך האמיתי שעובר על מי ששואף להגיע לפסגה ולהישאר שם - מלווים את האמנים המבטיחים האלה והופכים אותם לדור הבא של הכוכבים״.

עוד כתבות במדור טלוויזיה

תגובות הוסף תגובה 0 תגובות הוספת תגובה מאת נושא תוכן מאת נושא תוכן בהוספת תגובה באתר האינטרנט www.nana10.co.il (להלן: "האתר") אני מאשר/ת כי קראתי את כל האמור בהצהרה שתנאיה חלים על כל המשתמשים המעונינים להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם באתר, כי בעצם הוספת התגובה ו/או ההודעה מטעמי באתר אני מסכים/ה לכל האמור בהצהרה הנ"ל וכי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת נענע 10 בע"מ ו/או כלפי מי מטעמה בנוגע לכך. תודה! תגובתך התקבלה. התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@