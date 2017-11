נגד הזרם: הז'אנר הכי קשוח במוזיקה האלקטרונית הגיע לישראל 

הזויות הישראלית - הכירו את PaceMakerz





עדן הלפרין הוא יוצר ישראלי בן 23 שמפיק ומנגן הארדסטייל.

בעוד בתחום ההפקה הספיק לצבור ניסיון ולהתפתח בשנים האחרונות לתחום הלתקלוט ונגינה נכנס רק בחודשים האחרונים, זהז'אנר של הז'אנר הקשוח בארץ הקודש נפתח רק בחודשים האחרונים עם אירוע ההארדסטייל הראשון בישראל - Milestone #1 .

מאז ההשתתפות באותו אירוע לצד אגדה חיה מהשורה הראשונה בסצנה הספיק גם לנגן בליין ההארדסטייל הראשון שהתקיים בלבונטין ולהבטיח את מקומו בליינאפ של אירוע הדגל הקרוב - Milestone #2 Tuneboy עם סט חימום לכבוד עלייתו של הכוכב האיטלקי. אם החלוציות הזו לא הספיקה למישהו, תוכלו למצוא אותו על העמדה גם ב-11 בינואר, משלב את הסצנה באירועי ווליום ת"א, כמו גם יום למחרת, באירוע הארדסטייל נוסף שכל פרטיו טרם התפרסמו.

איך התחלת?

"את ההארדסטייל גילית ב-2009, אחרי שנים בהן חיפשתי משהו שלא ידעתי שנתנו לו שם, כללים והגדרות ושכמובן נתמך באמצעות שורה של מפיקים וקהל רחב ממדים, לפחות בהולנד.

אף על פי שזאת הייתה אהבה ממבט ראשון, היא הלכה והתעצמה עם השנים. באופן כזה שביום בהיר אחד היא גרמה לי לשנות את המסלול ולנטוש (בדיעבד - זמנית) את הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה לטובת לימודי הפקה במכללת 'מיוזיק' ולאחר מכן במכללת 'סאונד' של יואב גרא.

אפשר לומר שלא ציפיתי מעולם ההפקה לשאוב אותי באופן הזה. בזמן שרוב חבריי ארזו את חפציהם וטסו לטיול הגדול, אני פתחתי אריזות של מוניטורים, כרטיסי קול ומקלדות שליטה ובניתי אולפן ביתי.



הייתי מסיים את לימודי הערב וחוזר כמה שיותר מהר לאולפן, לסשן שלעתים היה נמשך עמוק אל תוך צהרי היום שאחרי. הייתי פשוט מרותק".

מי האמן שגרם לכם להיכנס לתחום?

"מי אם לא צייד הראשים? או בשמו המוכר Headhunterz. שיתוף פעולה שלו יחד עם Wildstylez יצר את טראק ההארדסטייל הראשון אי פעם ששמעתי (ועוד הרבה יותר) - "Blame it on the music". אין ספק שהחיידק שנכנס בי באותו הרגע הלך והתפשט באופן כזה שהוביל אותי תוך כמה שנים לתחום ההפקה".

מה זה מוזיקה אלקטרונית בשבילכם?

"עולם שלם! מלא אנרגיה, השראה, מצב רוח ועוצמה".

מה מניע אותכם לעשות מוזיקה אלקטרונית?

"יש כמה מניעים רציניים. האחד הוא הרצון להביא משהו משלי אל תוך עולם שאני כל-כך אוהב. במוזיקה האלקטרונית במיוחד וההארדסטייל בתוכה, חסרה לי לרוב מלודיה מעט יותר מורכבת ומתוחכמת מהמקובל. לכן שמתי דגש מובהק על המלודיות בטראקים שלי, חלקן אף נלקחו מיצירות קלאסיות בנות מאה שנה ויותר.

מעבר לכך, הרעיון של ליצור משהו שיישאר תמיד, לא משנה מה אעשה או לאן אפנה אחר כך קסם לי גם כן. ובנוסף, מניע מרכזי בהחלט הינו האתגר המופלא שטמון בניסיון להשמיע מתוך רמקול, ובקולי קולות, צליל שעד לפני רגע רק דמיינתי בראש".

ה-DJ האהוב עליכם אי פעם?

"קשה להגיד, אבל אני אלך על Headhunterz של השנים 2006-2012 שהוא מי שהכיר לי את הסצנה הזו ולדעתי גם הפך אותה למה שהיא, בזכות שנים נפלאות של יצירה".

ה-DJ האהוב עליכם כיום?

"Noisecontrollers. - אי אפשר לאהוב מוזיקת דאנס אלקטרונית בכלל או הארדסטייל בפרט מבלי לרכוש כבוד לאמן הענק הזה (שהתחיל כצמד תחת אותו שם עד שלהי 2013). מעל 100 רליסים בקצת יותר מעשור של פעילות, איכויות סאונד שמציבות את הרף עבור הסצנה כולה ופעילות ענפה ללא הפסקה, שהביאה לנו בין היתר את הלייבל החדש Spirit Of Hardstyle מזכים אותו מבחינתי בתואר הדיג'יי האהוב :)".

האלבום האלקטרוני האהוב עליכם אי פעם?

"Audiofreq - Audiology. אז כן, אולי אני קצת משוחד, אבל האוסטרלי הזה פשוט אדם מבריק. מהמוכשרים שפגשתי. הוא יצירתי ברמות לא נורמליות ושנתיים תמימות באולפן הולידו את האלבום האחרון שלו, שהוא בעצם סיפור על אדם שיוצא למסע בעקבות השיגעון. 18 טראקים וביניהם טראפ, הארדסטייל, דראם&בייס ואפילו הארדקור. אני אוסיף כאן את Project 1 שנחשב לאלבום שעיצב את ההארדסטייל וגם הטוב ביותר בז'אנר בכל הזמנים (לא מתכחש)".

הטראק האהוב עליכם אי פעם?

"The Nasty Boyz - Angel - בין אם לפני השינה ובין אם כשאתה קם בבוקר - הטראק הזה כבר ילביש עליך את המוד האידיאלי. אני אפילו מאזין לו לפני החלטות חשובות! כמו קסם כזה, אתה שומע אותו ופתאום מבין בדיוק באיזו דרך אתה צריך לבחור".