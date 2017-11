דיויד קאסידי הלך לעולמו בגיל 67: נזכרנו ברגעים הכי גדולים שלו 

I Think I Love You, I Woke Up In Love This Morning, I'll Meet You Halfway, Could It Be Forever היו חלק מאותם שירים נודעים שביצע הן על המסך והן בסיבוב ההופעות העולמי שהפך לסנסציה היסטרית.

בשנת 1974, לאחר טרגדיה במהלך אחת מהופעותיו כשנערה צעירה נפטרה כתוצאה מדחיפות הקהל והתקף לב, נכנס קאסידי לדכאון והחליט לפרוש מהופעות ומהסדרה. הוא החל לחפש תפקידים "רציניים" יותר ולהתנתק מתדמית "אליל הנוער" שדבקה בו ואכן בסוף העשור שיחק בסדרות משטרה ובתיאטרון, וכמעט ונעלם מהתודעה לחלוטין, עד שחזר לכותרות בשנת 1983 כששיחק בהצגת התיאטרון "אחים בדם" שקצרה שבחים רבים. את ההצלחה המוסיקלית ההיא מהסבנטיז לא הצליח לשחזר מלבד להיט מינורי משנת 1985 (Last Kiss).