ג'ניפר לופז ו-Wisin ילמדו אתכם רומנטיקה 

פרס השיר המקורי והקליפ המגניב של השבוע הולך ללהקת הרוק האמריקאית Fall Out Boy שחבקה השבוע שיר וקליפ חדש - Hold Me Tight Or Don't Run שמציג לשם שינוי משב רוח מרענן ומסקרן ברוק האמריקאי עם פזמון קליט, בתים מלודיים וקליפ המתאר הופעה במסיבת תחפושות מרהיבה וצבעונית. שובה את האוזן והלב משמיעה ראשונה.